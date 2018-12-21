2018-12-21T12:31:19+03:00
Общество

Волшебная шляпа: моржиху Тику в новосибирском дельфинарии научили колдовать

Моржиха Тика в волшебной шляпе готова предсказывать новосибирцам счастье в новом году
Надежда ЯРКОВА
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Моржиха Тика стала магом и научилась колдовать. Фото: Антон Нагорняк.Моржиха Тика стала магом и научилась колдовать. Фото: Антон Нагорняк.
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В новосибирском дельфинарии на моржиху Тику надели шляпу волшебника и научили колдовать и предсказывать.

— В дельфинарии новое новогоднее шоу «Новогодняя магия Дельфиндора». Среди самых главных магов — моржиха Тика. На нее надели волшебную шляпу, которая обладает магическим даром предсказаний. Новосибирцам Тика будет предсказывать и желать счастья в Новом году,- рассказал «КП» — Новосибирск представитель новосибирского дельфинария Антон Нагорняк.

Также новосибирцы смогут фотографироваться в волшебной шляпе моржихи.

— А если в шляпе Тики загадать желание, то оно точно исполнится, — добавил сотрудник центра.

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