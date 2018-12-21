Волшебная шляпа: моржиху Тику в новосибирском дельфинарии научили колдовать
Моржиха Тика в волшебной шляпе готова предсказывать новосибирцам счастье в новом году
Моржиха Тика стала магом и научилась колдовать. Фото: Антон Нагорняк.
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В новосибирском дельфинарии на моржиху Тику надели шляпу волшебника и научили колдовать и предсказывать.
— В дельфинарии новое новогоднее шоу «Новогодняя магия Дельфиндора». Среди самых главных магов — моржиха Тика. На нее надели волшебную шляпу, которая обладает магическим даром предсказаний. Новосибирцам Тика будет предсказывать и желать счастья в Новом году,- рассказал «КП» — Новосибирск представитель новосибирского дельфинария Антон Нагорняк.
Также новосибирцы смогут фотографироваться в волшебной шляпе моржихи.
— А если в шляпе Тики загадать желание, то оно точно исполнится, — добавил сотрудник центра.