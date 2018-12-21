Счастливое число: в Новосибирске построят 13 детских садов за три года

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-21T12:17:15+03:00

В Новосибирске построят 13 садиков за три года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Новосибирские власти планируют за три ближайших года сдать в городе 13 детских садов с ясельными группами. Общее количество мест в новых учреждениях составит 2710, из них ясельных — 835. На строительство садиков будут привлечены федеральные деньги, объем субсидий составит порядка 2,37 миллиарда рублей.

— Работа в этом направлении в нашем городе ведется давно, строительство новых и реконструкция уже имеющихся социальных учреждений является для нас одним из главных приоритетов развития Новосибирска, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Наша программа совпала с федеральным проектом. Убежден, совместными усилиями нам удастся существенно продвинуться в решении вопроса нехватки мест в детских садах.

В 2019 году в городе будет построено семь детских садов, это 1105 мест для дошкольнов, в том числе 460 мест для самых маленьких — ясельных ребят.

На данный момент идет активное строительство пяти образовательных учреждений: на улицах Охотской, Виталия Потылицины, Титова, Виктора Шевелева, Тюленина.