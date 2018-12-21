Разрисован и забыт: мэрия Омска раскритиковала пешеходный переход в центре Новосибирска
Мэрия Омска, в ответ на запрос о состоянии пешеходных переходов в их городе пожаловалась новосибирским общественникам из организации «Гражданский патруль» на пешеходные переходы в центре Новосибирска. По запросу омичей направлено обращение в прокуратуру.
Омские чиновники оперативно устранили замечания «Гражданского патруля» на состояние пешеходных переходов на улицах Лермонтова, Маркса и в ответ показали ужасное состояние переходов в Новосибирске.
По переходу общественники написали обращение в прокуратуру. Фото: Гражданский патруль.
В ответном письме общественникам, директор учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Омска Галина Зурнаджан, вместе с фотографиями отремонтированных переходов прислала и фото грязных подземных переходов Новосибирска.
— А так выглядят подземные переходы в центре Новосибирска, — написала омская чиновница в письме к общественникам.
После проверки подземных переходов новосибирские активисты признали, что состояние переходов в центре плачевное и направили обращение в прокуратуру.
Так выглядит отремонтированный переход в Омске. Фото: Гражданский патруль.