2018-12-21T11:43:37+03:00
Общество

Разрисован и забыт: мэрия Омска раскритиковала пешеходный переход в центре Новосибирска

Полуразрушенный пешеходный переход через проспект Димитрова находится в районе театра «Красный факел»
Надежда ЯРКОВА
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Переход на Димитрова находится в плачевном состоянии. Фото: Гражданский патруль.Переход на Димитрова находится в плачевном состоянии. Фото: Гражданский патруль.
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Мэрия Омска, в ответ на запрос о состоянии пешеходных переходов в их городе пожаловалась новосибирским общественникам из организации «Гражданский патруль» на пешеходные переходы в центре Новосибирска. По запросу омичей направлено обращение в прокуратуру.

Омские чиновники оперативно устранили замечания «Гражданского патруля» на состояние пешеходных переходов на улицах Лермонтова, Маркса и в ответ показали ужасное состояние переходов в Новосибирске.

По переходу общественники написали обращение в прокуратуру. Фото: Гражданский патруль.

По переходу общественники написали обращение в прокуратуру. Фото: Гражданский патруль.

В ответном письме общественникам, директор учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Омска Галина Зурнаджан, вместе с фотографиями отремонтированных переходов прислала и фото грязных подземных переходов Новосибирска.

— А так выглядят подземные переходы в центре Новосибирска, — написала омская чиновница в письме к общественникам.

После проверки подземных переходов новосибирские активисты признали, что состояние переходов в центре плачевное и направили обращение в прокуратуру.

Так выглядит отремонтированный переход в Омске. Фото: Гражданский патруль.

Так выглядит отремонтированный переход в Омске. Фото: Гражданский патруль.

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