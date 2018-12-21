2018-12-21T10:54:57+03:00
Происшествия

В школе под Новосибирском меняли окна, а рухнула стена: следователи возбудили уголовное дело

Новосибирские следователи нашли нарушения правил безопасности при ведении строительных работ
Надежда ЯРКОВА
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Следователи возбудили уголовное дело по ЧП в школе.Следователи возбудили уголовное дело по ЧП в школе.
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Во время замены окон в школе поселке Чаинка Купинского района Новосибирской области обрушилась часть стены и перекрытия. К счастью, детей в этот момент в школе не было, никто не пострадал.

— Инцидент произошел 21 ноября текущего года около 17 часов. Рабочие одной из строительных организаций меняли деревянные окна на окна из ПВХ. В это время наружная часть стены и плиты перекрытия между первым и вторым этажом здания обрушились, — рассказали в следственном комитете.

Из-за случившегося занятия в школе на время были отменены. В следственном комитете проходила проверка по данному ЧП. Правительство Новосибирской области также взяло на особый контроль ситуацию с обрушением стен в Купинском районе.

— По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Сейчас выполняется комплекс действий на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается, — добавили в СКР по Новосибирской области.

ЧП с окнами в школе..

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