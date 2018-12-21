2018-12-21T10:09:58+03:00
Общество

В три раза дороже: новосибирские такси резко подняли цены из-за пробок и морозов

До Нового года осталось еще больше недели, а цены на такси в Новосибирске заметно выросли уже сейчас
Надежда ЯРКОВА
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Цены на такси в городе резко выросли.Цены на такси в городе резко выросли.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Проезд в такси в Новосибирске резко подорожал из-за предновогодних пробок и из-за резко наступивших морозов.

— Так сейчас, чтобы проехать с улицы Кропоткина до Советской придется заплатить от 254 рублей, хотя до этого проезд по этому маршруту обходился в 89 рублей, — рассказала «КП» — Новосибирск местная жительница Валерия.

При этом цена в 254 рубля в «Яндекс.Такси» отмечена за проезд в машине класса «Эконом», в классе «Комфорт» за поездку придется отдать 370 рублей.

Цены на такси из-за пробок и мороза выросли во всех городских сервисах такси. Например, в «Везет» за проезд поэтому же маршруту придется отдать 235 рублей.

Таким образом, в городе уже сейчас поднялись цены за проезд в такси. Также они могут еще повыситься и в предновогодние дни и новогоднюю ночь.

Цены выросли из-за мороза и предновогодних пробок. Скрин телефона.

Цены выросли из-за мороза и предновогодних пробок. Скрин телефона.

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