«Дверь заблокировалась»: двухлетний ребенок оказался заперт в заведенной машины

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-21T09:25:48+03:00

Инцидент произошел сегодня рано утром в Ленинском районе

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Новосибирские спасатели помогли ребенку, который оказался заперт один в заведенной машине, пока его родители очищали снег.

— Сообщение поступило в пятницу, 21 декабря в 6:35 утра. На улице Дивногорская ребенок оказался заблокирован в машине, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Оказалось, что родители посадили ребенка в заведенную машину, сами начали счищать снег с автомобиля, а двери в этот момент заблокировались.

— Приехавшие на место спасатели специальными устройствами деблокировали машину и передали ребенка родителям, — добавили в ведомстве.

Это далеко не первый подобный случай. Так в октябре годовалая девочка оказалась запертой в машине в центре Новосибирска. Мама ребенка случайно захлопнула дверь автомобиля, когда вышла из нее, оставив внутри ключи и все документы.