«Дверь заблокировалась»: двухлетний ребенок оказался заперт в заведенной машины
Новосибирские спасатели помогли ребенку, который оказался заперт один в заведенной машине, пока его родители очищали снег.
— Сообщение поступило в пятницу, 21 декабря в 6:35 утра. На улице Дивногорская ребенок оказался заблокирован в машине, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.
Оказалось, что родители посадили ребенка в заведенную машину, сами начали счищать снег с автомобиля, а двери в этот момент заблокировались.
— Приехавшие на место спасатели специальными устройствами деблокировали машину и передали ребенка родителям, — добавили в ведомстве.
Это далеко не первый подобный случай. Так в октябре годовалая девочка оказалась запертой в машине в центре Новосибирска. Мама ребенка случайно захлопнула дверь автомобиля, когда вышла из нее, оставив внутри ключи и все документы.