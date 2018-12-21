2018-12-21T08:29:59+03:00
Общество

Выпотрошил «свинью»: новосибирцу пришлось разбить копилку, чтобы погасить долг по кредиту

Свинья-копилка — символ Нового года помогла должнику погасить долг по кредиту
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряку закрыть долг помогла свинья-копилка.Сибиряку закрыть долг помогла свинья-копилка.Фото: Надежда ЯРКОВА
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Сибиряк копил деньги на ипотеку, и для этого завел себе свинью-копилку, а про долг банку по кредиту он забыл.

— Житель Чулымскомского района Новосибирской области накопил долг перед банком в 25 тысяч рублей. Дело о взыскании денег поступило к приставам. По указанному в документах адресу должник уже длительное время не жил, но искать должника не пришлось. Он сам пришел к приставам и попросил квитанцию для оплаты долга, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Оказалось, что молодой сибиряк решил купить квартиру в ипотеку, и начал копить деньги на первоначальный взнос. Занявшись накоплением, он забыл про ранее взятый потребительский кредит и накопился долг. Вспомнил мужчина о долге, потому что скоро должен был решиться вопрос о выдаче ему ипотечного кредита, а он оказался в списке должников, а это могло отрицательно повлиять на решение банка.

Сибиряк полностью оплатил долг по кредиту, поделившись с приставом, что помогла ему в этом свинья. Оказалось, что недостающие для оплаты долга две тысячи рублей он взял из своей свиньи-копилки.

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