Потрясла хвостом: звезда тверка восхитила иностранцев танцем русалочки

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-21T08:22:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Звезда тверка Елена Яткина любит удивлять своих поклонников экстравагантными нарядами, и отчетный концерт ее танцевального центра не стал исключением. На сцене ДКЖ девушка предстала в образе русалочки: сначала у нее на ногах хвост, а потом девушка скидывает его и остается в очень пикантном наряде.

- Сам номер был придуман три года назад, но танцевала я его до этого всего два раза, - рассказывает Елена. - Всегда очень сильно проживаю это соло, но в Новосибирске до этого ни разу с ним не выступала. Однако по просьбам поклонников включила его в программу.

Больше всего номер впечатлил зарубежных фанатов Елены:

- Потрясающе, - восхищаются в комментариях к видео в Инстаграме одни.

- Ты единственная, кто смог так станцевать, - хвалят ее другие.

Русские подписчики сибирячки тоже не скупятся на комплименты:

- Идеально стиль танца сочетается с образом, - в восторге первые

- Крутое соло от крутой исполнительницы, - уверены вторые.

- Номер очень красивый, просто шикарный! Лена , спасибо большое, балуешь нас своими выступлениями! Ты прекрасна, - не жалеют добрых слов третьи.

- Мое любимое выступление, до мурашек, - признаются четвертые.