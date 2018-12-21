2018-12-21T08:22:18+03:00
Общество

Потрясла хвостом: звезда тверка восхитила иностранцев танцем русалочки

Свой номер Елена Яткина показала на отчетном концерте Fraules dance centre
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена Яткина показала необычный номер на отчетном концерте. Фото: https://www.instagram.com/fraules/Елена Яткина показала необычный номер на отчетном концерте. Фото: https://www.instagram.com/fraules/
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Звезда тверка Елена Яткина любит удивлять своих поклонников экстравагантными нарядами, и отчетный концерт ее танцевального центра не стал исключением. На сцене ДКЖ девушка предстала в образе русалочки: сначала у нее на ногах хвост, а потом девушка скидывает его и остается в очень пикантном наряде.

- Сам номер был придуман три года назад, но танцевала я его до этого всего два раза, - рассказывает Елена. - Всегда очень сильно проживаю это соло, но в Новосибирске до этого ни разу с ним не выступала. Однако по просьбам поклонников включила его в программу.

Больше всего номер впечатлил зарубежных фанатов Елены:

- Потрясающе, - восхищаются в комментариях к видео в Инстаграме одни.

- Ты единственная, кто смог так станцевать, - хвалят ее другие.

Русские подписчики сибирячки тоже не скупятся на комплименты:

- Идеально стиль танца сочетается с образом, - в восторге первые

- Крутое соло от крутой исполнительницы, - уверены вторые.

- Номер очень красивый, просто шикарный! Лена , спасибо большое, балуешь нас своими выступлениями! Ты прекрасна, - не жалеют добрых слов третьи.

- Мое любимое выступление, до мурашек, - признаются четвертые.

Звезда тверка восхитила иностранцев танцем русалочки.

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