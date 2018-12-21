2018-12-21T07:53:08+03:00
Общество

Северные олени, балерины и толпа Дедов Морозов в минус 30: в Новосибирске открыли главную елку

Несмотря на мороз, новосибирцы собрались на площади Ленина на открытие главной елки Сибири [фото, видео]
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирск в ожидании Нового года.Даба ДАБАЕВ

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На площади Ленина открыли главную елку Сибири. Фото: Даба ДАБАЕВ

На площади Ленина открыли главную елку Сибири.Фото: Даба ДАБАЕВ

В центре Новосибирска прошло торжественное открытие главной елки — с живыми северными оленями, толпой Дедов Морозов и танцующей на морозе балериной. Последняя была на празднике не спроста, а потому что новогодний городок возле елки в этом году посвящен Году театра в России. Тема театра использована и в оформлении новогоднего городка.

На ледяных тумбах стоят афиши и фотографии театров нашего города. Там представлены театр Сергея Афанасьева, театр кукол, «Красный факел», «Старый дом», Музкомедия, театр «Глобус», Первый театр, театр «На левом берегу», а также «Новат».

В празднике были задействованы настоящие северные олени. Фото: Даба ДАБАЕВ

В празднике были задействованы настоящие северные олени.Фото: Даба ДАБАЕВ

Несмотря на мороз, на площади Ленина собралось немало новосибирцев. На открытии елки присутствовал мэр города Анатолий Локоть, а также глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

В оформлении городка задействовали и деревянные избушки с пешеходной улицы Ленина. В одной поселились 12 месяцев, в другой - Снежная Королева и другие сказочные персонажи, а все желающие могли с ними сфотографироваться.

Несмотря на мороз, в центре собралось много сибиряков. Фото: Даба ДАБАЕВ

Несмотря на мороз, в центре собралось много сибиряков.Фото: Даба ДАБАЕВ

— Новосибирцы устраивали фотосессии в нарядных арках и возле ледяных скульптур, водили хороводы вокруг елки, согреваясь танцами под новогодние песни, которые были слышны на улице и подтанцовывали коллективам, выступавшим на празднике, — рассказал фотограф «КП» — Новосибирск» Даба Дабаев.

Он добавил, что на открытии было не менее восьми-девяти десятков новосибирцев и очень много детей.

12 месяцев и другие сказочные персонажи встречали новосибирцев на площади. Фото: Даба ДАБАЕВ

12 месяцев и другие сказочные персонажи встречали новосибирцев на площади.Фото: Даба ДАБАЕВ

Новосибирск в ожидании Нового года.Даба ДАБАЕВ

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