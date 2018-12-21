Mercedes с «начинкой»: семейная пара развозила героин по городу и попалась полиции
Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
— 3 декабря на парковке одного из крупных торговых центров Бердска сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с полицейскими задержали серебристый Mercedes-Benz, в котором находилось двое подозреваемых. Во время досмотра в машине нашли сверток с веществом белого цвета. Согласно заключению экспертно-криминалистического центра, изъятое оказалось героином общей массой более 170 грамм, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Задержанные — пара из Искитима — ранее не судимый 39-летний мужчина и его 32-летняя супруга. Женщина отвечала за связь с поставщиками, фасовала наркотики и была ответственной за распределение денег, а ее муж на машине развозил наркотики по местам продаж.
— Они подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, — добавили в ведомстве. — Сейчас семейная пара находится под стражей.
Они продавали наркотики по всей Новосибирской области. Фото: МВД по Новосибирской области.