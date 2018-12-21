«Дышать нечем»: в Октябрьском районе в жилом доме вспыхнула квартира
Сегодня утром в жилом доме на Бориса Богаткова загорелась квартира
Утром в одной из квартир жилого дома случился пожар. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Пожар случился сегодня, 21 декабря в одном из домов в Октябрьском районе.
— Утром на улице Бориса Богаткова, 208/1, в восьмиэтажном жилом доме вспыхнула одна из квартир. На месте работало шесть пожарных расчетов, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
Со слов очевидцев, одна скорая уехала, вторая приехала. Люди кричат — «помогите, пожалуйста, дышать нечем».
Приехавшие пожарные справились с огнем, причины пожара выясняются.