Погода на день в Новосибирске: 21 декабря будет изморозь и дымка

СЕГОДНЯ 03:58 2018-12-21T03:58:08+03:00

Сегодня ожидается снег и метель, в воздухе с утра будет дымка. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе будет умеренно-морозно, до минус 15 градусов, утром дымка, днем небольшой снег.

— В пятницу, 21 декабря в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег, метель. Ночью при прояснениях изморозь, дымка, на дорогах снежные заносы, гололедица. Температура днем будет минус 13-15 градусов, к ночи похолодает до минус 25-27 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, ночью и днем в отдельных районах небольшой снег, метели, при прояснениях изморозь, дымки. На дорогах снежные заносы, гололедица. Дневная температура составит минус 10-15 градусов, местами возможно понижение до минус 20 градусов. Ночная будет в пределах минус 28-33 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают снег, температура днем составит минус 13 градусов, к ночи опустится до минус 14 градусов. Такая умеренно-морозная погода продержится в городе до конца недели, а вот с понедельника в город придет похолодание до минус 29 градусов.