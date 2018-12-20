Вне закона: под Новосибирском нашли цех, в котором незаконно работали два десятка мигрантов

20 Дек. 16:10 2018-12-20T16:29:35+03:00

В цехе под Новосибирском работали 20 мигрантов. Фото: МВД по Новосибирской области.

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Под Новосибирском в цехе по обработке дерева нашли около 20 незаконно работавших гастарбайтеров.

— Полицейские вместе со спецподразделением Росгвардии в среду, 19 декабря провели рейд по нарушению закона о миграции. В районном поселке Чаны в одном из деревообрабатывающих цехов нашли 20 иностранных граждан из Средней и Восточной Азии. На 19 из 20 человек были составлены протоколы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Десять человек нарушили правила въезда в РФ, либо режим пребывания в РФ, девять человек привлечены за незаконную трудовую деятельность на территории России.

— Сейчас полицейские проверяют юридическое лицо, на которое работали мигранты, — добавили в ведомстве. — Его хотят привлечь к ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.