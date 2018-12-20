Холодно, как в Арктике: накануне Нового года в Новосибирск придут 35-градусные морозы

20 Дек. 15:51 2018-12-20T15:51:03+03:00

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Конец декабря не порадует новосибирцев погодой: синоптики предупреждают о сильных морозах и метелях, которые обрушатся на наш регион.- В наш регион идет арктический циклон, который и станет причиной резкого понижения температуры, - объясняет Анна Лапчик, главный синоптик Новосибирского гидрометцентра. - Мы прогнозируем, что в ближайшую декаду температуры будут ниже нормы на 5 - 7 градусов.

Что это значит? В ближайшее время на улице будет -30… -35. О прогулках явно придется забыть. Доставайте пледы и заваривайте чай.

А спасатели тем временем готовятся прийти на выручку водителям, которые в морозы могут попасть в беду на трассе.

- У нас работают 143 пункта обогрева: как мобильные (специальные палатки с тепловыми пушками), так и стационарные (кафе, гостиницы вдоль трассы, где водителей напоят горячим чаем), - объясняет Павел Винаков, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области. - За обратившимся за помощью человеком приедут спасатели или представители администрации из ближайшего населенного пункта.

- А что же делать с машиной? Не бросать же ее на трассе?..

- Если это небольшой автомобиль, то из местной администрации может прийти машина и дотащить авто до ближайшего села. А вот если речь идет о фуре, то водителю придется вызывать эвакуатор.

И напоследок: если вы попали в беду на трассе, за помощью можно обратиться по этим телефонам:

112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб

101 - Пожарно-спасательная служба МЧС России

730 (для абонентов МТС) или 8-913-949-00-30 (для абонентов других сотовых сетей) - единая диспетчерская служба Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области