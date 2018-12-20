2018-12-20T15:51:03+03:00
Общество

Холодно, как в Арктике: накануне Нового года в Новосибирск придут 35-градусные морозы

Спасатели готовятся отогревать водителей на трассе
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Морозы придут уже совсем скоро.Морозы придут уже совсем скоро.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Конец декабря не порадует новосибирцев погодой: синоптики предупреждают о сильных морозах и метелях, которые обрушатся на наш регион.- В наш регион идет арктический циклон, который и станет причиной резкого понижения температуры, - объясняет Анна Лапчик, главный синоптик Новосибирского гидрометцентра. - Мы прогнозируем, что в ближайшую декаду температуры будут ниже нормы на 5 - 7 градусов.

Что это значит? В ближайшее время на улице будет -30… -35. О прогулках явно придется забыть. Доставайте пледы и заваривайте чай.

А спасатели тем временем готовятся прийти на выручку водителям, которые в морозы могут попасть в беду на трассе.

- У нас работают 143 пункта обогрева: как мобильные (специальные палатки с тепловыми пушками), так и стационарные (кафе, гостиницы вдоль трассы, где водителей напоят горячим чаем), - объясняет Павел Винаков, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области. - За обратившимся за помощью человеком приедут спасатели или представители администрации из ближайшего населенного пункта.

- А что же делать с машиной? Не бросать же ее на трассе?..

- Если это небольшой автомобиль, то из местной администрации может прийти машина и дотащить авто до ближайшего села. А вот если речь идет о фуре, то водителю придется вызывать эвакуатор.

И напоследок: если вы попали в беду на трассе, за помощью можно обратиться по этим телефонам:

112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб

101 - Пожарно-спасательная служба МЧС России

730 (для абонентов МТС) или 8-913-949-00-30 (для абонентов других сотовых сетей) - единая диспетчерская служба Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вне закона: под Новосибирском нашли цех, в котором незаконно работали два десятка мигрантов
Обманул мэрию: чиновник получил условный срок за махинацию с квартирой в аварийном доме
Смертельный «Фокус»: переходившая дорогу вне «зебры» женщина погибла под колесами иномарки
Одни дома: в Новосибирске испуганные пожаром дети выпрыгнули из окна четвертого этажа
Владимир Путин рассказал, почему научные амбиции проекта «Академогородок 2.0» не разобьются о быт
Тихое место: во двор дома в центре города сваливают грязный снег
Страсти на старости: новосибирская пенсионерка в порыве ревности зарезала своего возлюбленного
Голубые волосы раздора: в скандальной школе, где девочку выгнали из-за цвета волос, ущемляли права учеников
«Свинья за рулем»: в прославившемся необычными скульптурами дворе Новосибирска появились новые обитатели
Донор — найдись: для больной раком малышки ищут генетического близнеца
Новоселья не будет: продажи квартир в новостройках временно остановили из-за проблем со страховщиком
Другими глазами: прозревший енот проводит время за просмотром телевизора
Травили тараканов, а отравили людей: жильцы дома задыхаются после дезинфекции в «Марии-РА»
Влетела в столб: фура оборвала провода, парализовав движение транспорта в Кировском районе
Отделался условным сроком: экс-полицейский продавал «красивые» номера на машины и попался на взятке
Погода на день в Новосибирске: 20 декабря похолодает до минус 19 градусов
В золоте и на каблуках: девушки в купальниках показали нескромный танец в ДКЖ
На что он смотрит: фотограф нашел в зоопарке копию Короля Льва
Сердитый няшка: косоглазый манул умиляет интернет
Матери сержанта, погибшего на Кавказе, вручили медаль «За отвагу»