2018-12-20T15:14:10+03:00
Общество

Обманул мэрию: чиновник получил условный срок за махинацию с квартирой в аварийном доме

Сотрудник мэрии получил обманным путем квартиру, которую позже продал
Надежда ЯРКОВА
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Суд вынес приговор чиновнику за махинацию с полученной от мэрии квартирой.Суд вынес приговор чиновнику за махинацию с полученной от мэрии квартирой.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске суд вынес приговор 48-летнему заместителю начальника отдела организации подготовки площадок и сноса комитета по жилищным вопросам мэрии Новосибирска и его 51-летнему доверенному лицу.

— Обман произошел еще в 2011 году, когда мэрия утвердила переселение жильцов из жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. Замначальнику отдела организации подготовки площадок и сноса комитета по жилищным вопросам мэрии, осенью того же года стало известно о принадлежащей мэрии комнаты в аварийном доме №44 по ул. Сибиряков-Гвардейцев, и он решил купить на нее право собственности обманным путем, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Он привлек своего знакомого, который нашел ему женщину, ведущую асоциальный образ жизни, на которую они и составили договор купли-продажи комнаты. Позже договор был обманным путем подписан мэром города. Затем договор был зарегистрирован задними числами 2009 годом. Чиновник отдал свои 380 тысяч рублей этой женщине как фиктивному покупателю квартиры, а та, внесла деньги на соответствующий счет мэрии города.

— После этого, осенью 2011 года фиктивная владелица квартиры по договору мены, получила новую однокомнатную квартиру с мэрией города, — описали ситуацию в ведомстве.

Потом квартира была продана обвиняемыми за 1 миллион 750 тысяч рублей, а мэрии был причинен ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Чиновник и его доверенное лицо обвинялись по статье — мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору (с использованием своего служебного положения), с причинением ущерба в особо крупном размере

Суд приговорил чиновника к 3 годам лишения свободы условно, а его 51-летний помощник получил 3 года и 4 месяца в колонии строгого режима.

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