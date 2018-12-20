2018-12-20T14:31:00+03:00
Происшествия

Смертельный «Фокус»: переходившая дорогу вне «зебры» женщина погибла под колесами иномарки

Сегодня днем в Ленинском районе в ДТП погибла женщина -пешеход, которую сбила молодая девушка на «Фокусе»
Надежда ЯРКОВА
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Женщина переходила дорогу вне "зебры" и попала под иномарку.Женщина переходила дорогу вне "зебры" и попала под иномарку.Фото: "КП" Архив
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Смертельная авария произошла сегодня, 20 декабря в 16:20 в Ленинском районе Новосибирска.

— 25-летняя женщина за рулем Ford Focus ехала со стороны улицы Бийской в сторону улицы Связистов, и возле дома по улице Танкистов,21 она сбила женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте.

— Сейчас по ДТП проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии, — добавили в ведомстве.

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