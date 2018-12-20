2018-12-20T14:17:56+03:00
Происшествия

Одни дома: в Новосибирске испуганные пожаром дети выпрыгнули из окна четвертого этажа

Теперь следователи будут разбираться в причинах пожара, из-за которого дети выпрыгнули с четвертого этажа
Надежда ЯРКОВА
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Двое детей были дома одни в момент пожара в квартире. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Двое детей были дома одни в момент пожара в квартире. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Пожар случился сегодня, 20 декабря в 16 часов в доме на улице Ватутина,19 в Ленинском районе. Дети, оставленные одни дома, в панике, выпрыгнули из окон четвертого этажа пятиэтажного дома во время пожара в квартире.

— Первые пожарные были на месте уже через пять минут после сообщения о пожаре. 25 жильцов дома самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей. Дверь в квартиру, где произошел пожар пришлось вскрывать. Площадь пожара составила около 25 квадратных метров, сгорели домашние вещи и мебель. В тушении участвовали 20 спасателей и 3 единицы техники, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Погибших нет.

В ведомстве уточнили, что дети 2006 и 2011 года рождения на реанимобиле экстренно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

— Сейчас на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения и скорая помощь. Причину пожара будут выяснять дознаватели, — добавили в МЧС.

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