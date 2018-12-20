Владимир Путин рассказал, почему научные амбиции проекта «Академогородок 2.0» не разобьются о быт

20 Дек. 12:52 2018-12-20T15:11:16+03:00

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Вопрос о нашумевшем проекте «Академгородок 2.0» был задан на большой пресс-конференции Президента Российской Федерации Владимира Путина. Екатерина Гагарина, корреспондент телеканала «Россия» в Новосибирске, спросила:

— Значимость проекта «Академгородок 2.0» понятна всем. Но за технологической составляющей этого проекта стоит и ряд других задач — строительство жилья, дорог, детских садов и школ. Не разобьются ли наши научные амбиции о быт?

— Не хотелось бы. Мы понимаем, что это важная составляющая всего процесса. Мы с руководителем региона, конечно, будем над этим работать. Когда я был в Новосибирске, мы об этом тоже говорили с коллегами, — отметил Владимир Путин. — Но первая задача федерального центра — выполнить свои обязательства, связанные с установками, которые дают возможности развития Академгородку. И дают возможность, кстати говоря, и деньги зарабатывать на высоких технологиях. А за этим и социалка подтянется.

При этом, если потребуется помощь, то в ней никто не откажет:

— Если нужно будет что-то дополнительно сделать для решения социальных вопросов ученых, конечно, будем стараться это делать. Кстати говоря, ипотека растет последнее время, будем и ее поддерживать. Свыше 20% - рост ипотечного кредитования. Но, конечно, для Академгородка будем думать, если такая острая потребность есть в помощи из федерального центра — обсудим, — пообещал президент.

КСТАТИ

О чем еще спрашивали новосибирские журналисты?

1. 19 декабря 2013 года на прямой линии с президентом вопрос задала Ольга Зонова, редактор новосибирского журнала «Стиль».

- Свой вопрос о стиле управления я, конечно, приготовила заранее. Чтобы понять, как дальше будет развиваться страна, нужно точно знать, что движет ее руководителем. Ведь именно от него зависит будущее государства, бизнеса, - рассказала о выборе своего выбора Ольга.

Что ответил президент?

- Собственно, не знаю, стиль это, не стиль, но, во всяком случае, я считаю, что человек, на каком бы уровне управления он ни находился, самое главное, он никогда не должен уклоняться от ответственности за осуществление своих полномочий.

Это принципиально самый главный вопрос. Как только первое лицо или государства, или региона, или муниципального образования начинает уклоняться от ответственности – всё, пиши пропало, всё начинает сразу рассыпаться.

2. Корреспондент программы «Вести» Елена Агамян 14 декабря 2017 года спросила Владимира Путина о фермерах, которые собрали рекордный урожай, но при этом оказались в бедственном положении.

- Сибиряки в этом году намолотили рекордный урожай. К сожалению, оказалось так, что он никому не нужен, потому что государство в этом году решило не объявлять интервенции. Сегодня аграрии терпят огромные убытки, продают зерно за полцены. Они готовы к диверсификации, готовы переориентироваться и сеять что-то другое. С полей им трудно понимать, что понадобится стране завтра. Может быть, вернуться к системе госплана? Может, есть другие варианты, когда крестьяне не будут получать рекордный урожай и рекордные убытки?».

Что ответил президент?

- Вы сказали – за полцены. Надо понять, что такое цена, о которой Вы говорите, – это цена, которую производитель хочет получить, или же это рыночная цена. Без сомнений, производители зерна нуждаются в поддержке. Она может быть осуществлена разными способами: с помощью госзакупок, не думаю, что это исключенный вариант, несмотря на то, что в правительстве считают, что это нецелесообразно. Точно, о чем мы договаривались с правительством, – это субсидирование железнодорожных перевозок. Решение должно быть принято, оно должно сработать. Это решение касается перевозок вообще и на экспорт – в частности

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