Тихое место: во двор дома в центре города сваливают грязный снег

СЕГОДНЯ 12:22 2018-12-20T12:23:27+03:00

Во дворе жилого дома в центре Новосибирска устроили снегоотвал, куда сгружают грязный снег

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Жительница Новосибирска возмущена тем, что машины привозят и сваливают снег во дворе жилого дома на улице Челюскинцев.

— Практически в центре города, напротив цирка есть огороженный земельный участок-котлован. По его поводу долго шли споры в суде и сейчас он заброшен. 19 декабря я обнаружила, что туда приезжает грузовичок и сваливает грязный снег, — рассказала снявшая видео жительница Новосибирска Варвара Крестьянова.

Сибирячка переживает, что весной снег начнет таять и все потечет под дом.

— Вчера на протяжении всего дня грузовик несколько раз приезжал со снегом и выгружал его на этом участке, — добавила возмущенная сибирячка.