Тихое место: во двор дома в центре города сваливают грязный снег
Жительница Новосибирска возмущена тем, что машины привозят и сваливают снег во дворе жилого дома на улице Челюскинцев.
— Практически в центре города, напротив цирка есть огороженный земельный участок-котлован. По его поводу долго шли споры в суде и сейчас он заброшен. 19 декабря я обнаружила, что туда приезжает грузовичок и сваливает грязный снег, — рассказала снявшая видео жительница Новосибирска Варвара Крестьянова.
Сибирячка переживает, что весной снег начнет таять и все потечет под дом.
— Вчера на протяжении всего дня грузовик несколько раз приезжал со снегом и выгружал его на этом участке, — добавила возмущенная сибирячка.
Снегоотвал в центре..