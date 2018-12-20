2018-12-20T12:23:27+03:00
Общество

Тихое место: во двор дома в центре города сваливают грязный снег

Во дворе жилого дома в центре Новосибирска устроили снегоотвал, куда сгружают грязный снег
Надежда ЯРКОВА
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В центрне Новосибирска устроили незаконный снегоотвал. Стоп-кадр с видео Варвары Крестьяновой.В центрне Новосибирска устроили незаконный снегоотвал. Стоп-кадр с видео Варвары Крестьяновой.
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Жительница Новосибирска возмущена тем, что машины привозят и сваливают снег во дворе жилого дома на улице Челюскинцев.

— Практически в центре города, напротив цирка есть огороженный земельный участок-котлован. По его поводу долго шли споры в суде и сейчас он заброшен. 19 декабря я обнаружила, что туда приезжает грузовичок и сваливает грязный снег, — рассказала снявшая видео жительница Новосибирска Варвара Крестьянова.

Сибирячка переживает, что весной снег начнет таять и все потечет под дом.

— Вчера на протяжении всего дня грузовик несколько раз приезжал со снегом и выгружал его на этом участке, — добавила возмущенная сибирячка.

Снегоотвал в центре..

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