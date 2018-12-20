Страсти на старости: новосибирская пенсионерка в порыве ревности зарезала своего возлюбленного

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-20T11:40:10+03:00

Пенсионерка зарезала своего возлюбленного, который был младше нее. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело об убийстве, которое произошло в ночь с 19 на 20 декабря.

— 51-летний потерпевший вместе с 63- летней возлюбленной распивали спиртные напитки в комнате общежития в поселке Красный Яр. В это же время у женщины возникло сильное чувство ревности, и она, взяв нож, нанесла два удара в грудь мужчине. Ножевые ранения оказались смертельными, мужчина погиб на месте, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Женщина была задержана полицией на месте преступления и доставлена к следователю. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения — заключение под стражу.

— Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего убийства, ведется расследование, — добавили в ведомстве.