2018-12-20T11:40:10+03:00
Происшествия

Страсти на старости: новосибирская пенсионерка в порыве ревности зарезала своего возлюбленного

Убийство на почве ревности произошло в поселке Красный Яр Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Пенсионерка зарезала своего возлюбленного, который был младше нее.Пенсионерка зарезала своего возлюбленного, который был младше нее.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело об убийстве, которое произошло в ночь с 19 на 20 декабря.

— 51-летний потерпевший вместе с 63- летней возлюбленной распивали спиртные напитки в комнате общежития в поселке Красный Яр. В это же время у женщины возникло сильное чувство ревности, и она, взяв нож, нанесла два удара в грудь мужчине. Ножевые ранения оказались смертельными, мужчина погиб на месте, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Женщина была задержана полицией на месте преступления и доставлена к следователю. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения — заключение под стражу.

— Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего убийства, ведется расследование, — добавили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вне закона: под Новосибирском нашли цех, в котором незаконно работали два десятка мигрантов
Холодно, как в Арктике: накануне Нового года в Новосибирск придут 35-градусные морозы
Обманул мэрию: чиновник получил условный срок за махинацию с квартирой в аварийном доме
Смертельный «Фокус»: переходившая дорогу вне «зебры» женщина погибла под колесами иномарки
Одни дома: в Новосибирске испуганные пожаром дети выпрыгнули из окна четвертого этажа
Владимир Путин рассказал, почему научные амбиции проекта «Академогородок 2.0» не разобьются о быт
Тихое место: во двор дома в центре города сваливают грязный снег
Голубые волосы раздора: в скандальной школе, где девочку выгнали из-за цвета волос, ущемляли права учеников
«Свинья за рулем»: в прославившемся необычными скульптурами дворе Новосибирска появились новые обитатели
Донор — найдись: для больной раком малышки ищут генетического близнеца
Новоселья не будет: продажи квартир в новостройках временно остановили из-за проблем со страховщиком
Другими глазами: прозревший енот проводит время за просмотром телевизора
Травили тараканов, а отравили людей: жильцы дома задыхаются после дезинфекции в «Марии-РА»
Влетела в столб: фура оборвала провода, парализовав движение транспорта в Кировском районе
Отделался условным сроком: экс-полицейский продавал «красивые» номера на машины и попался на взятке
Погода на день в Новосибирске: 20 декабря похолодает до минус 19 градусов
В золоте и на каблуках: девушки в купальниках показали нескромный танец в ДКЖ
На что он смотрит: фотограф нашел в зоопарке копию Короля Льва
Сердитый няшка: косоглазый манул умиляет интернет
Матери сержанта, погибшего на Кавказе, вручили медаль «За отвагу»