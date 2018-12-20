2018-12-20T10:19:14+03:00
Общество

«Свинья за рулем»: в прославившемся необычными скульптурами дворе Новосибирска появились новые обитатели

В Ленинском районе появились новые снежные персонажи, например, свинья за рулем машины
Надежда ЯРКОВА
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Снежных свиней на машинах заметно прибавилось.Снежных свиней на машинах заметно прибавилось.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Во дворе жилого дома на улице Костычева,13 местные мастера слепили еще больше снежных скульптур, среди которых символ нового года, а также персонажи русских сказок.

— Две новые снежные фигуры свиней появились во дворе. Одна из свиней выглядывает из окна машины, а вторая, в бабочке и шубе, стоит рядом. Также по периметру двора расположились фигуры сказочных персонажей: Бабы-Яги, Емели на печи и Водяного. При этом все скульптуры имеют немаленькие размеры и к тому же ярко раскрашены, — рассказал фотограф «КП» Даба Дабаев.

Ранее мы писали о необычных снежных фигурах, появившихся в этом дворе. Тогда новосибирцев повеселила своим видом свинья в шубе рядом с «Мерседесом».

Свиньи- символ нового года. Фото: Даба ДАБАЕВ

Свиньи- символ нового года.Фото: Даба ДАБАЕВ

Новосибирцы в соцсетях оценили «тонкий» юмор жителей двора. Вот что они пишут об этом:

— Блин, круто!!!! Хорошо, когда есть фантазия и чувство юмора, — отмечает один.

— На дорогах свиней и так много, — замечает второй.

— Какая прелесть! Молодцы! С чувством юмора, — добавляет третий.

— Необъяснимо, но факт. По ночам они оживают и гоняют по городу, — шутит четвертый.

Во дворе есть и фигуры сказочных персонажей. Фото: Даба ДАБАЕВ

Во дворе есть и фигуры сказочных персонажей.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

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