Донор — найдись: для больной раком малышки ищут генетического близнеца

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-20T10:00:35+03:00

Младенцу требуется пересадка костного мозга — но подходящего донора пока нет ни в одной из баз

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Даше Гвоздевой четыре месяца. Она родилась в Иркутской области в маленьком городе Тайшет. Первые два месяца с ребенком все было хорошо, Даша росла и радовала родителей. Но затем начались проблемы с маленьким сердцем и животиком. Высокая температура изнуряла младенца.

— У Даши взяли кровь на анализ, — рассказала Светлана, мама Даши. — А потом пришла заведующая отделением и сообщила, что лейкоциты превышают норму в 1000 раз. Это рак...

С тех пор семья борется за жизнь малышки. Сейчас ребенок находится в Санкт-Петербурге на лечении. Рак крови пытаются побороть лекарствами, но спасение может дать лишь пересадка костного мозга, когда врачи смогут добиться ремиссии.

К сожалению, подходящего донора в регистрах для малышки не нашлось. В России всего лишь 90 тысяч человек сейчас числятся в различных регистрах, тогда как за рубежом в отдельных странах количество потенциальных доноров измеряется десятками миллионов.

Донора для Даши «Русфонд» решил искать среди сибиряков (хотя при желании вступить в регистр можно в любой точке страны). В этом случае существует большая вероятность, что генетический близнец найдется.

— В принципе, вероятность совпадения крайне мала — один из десяти тысяч по зарубежной статистике. Донор из Мексики или Америки с меньшей вероятностью подойдет девочки из Сибири. Но у нас в России внутри страны чаще встречаются совпадения — один на тысячу, так как генотипы очень похожи. Именно поэтому очень важно, чтобы наши люди вступали в регистр, — объяснила Елизавета Бражник, координатор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова по СФО.

«Русфонд» объявил специальную акцию по поиску спасителя для Даши. По всей Сибири с 18 декабря до 28 декабря в любом отделении «Инвитро» абсолютно бесплатно любой гражданин России может стать потенциальным донором костного мозга, сдав свою кровь. В том числе это можно сделать и в Новосибирске.

Процедура занимает пять минут: заполняется анкета, а затем происходит сама сдача крови из вены. Можно приходить и голодным, и сытым — это не принципиально. Врачи возьмут всего 4-9 миллилитров крови, а затем отправят в лабораторию. В течение трех месяцев, а может и быстрее, образец исследуют, а человека внесут в базу. Донора уведомят об этом по электронной почте, а его анкету с этого момента смогут просматривать больницы.

— Донор на любом этапе может, конечно, передумать и отказаться, не объясняя причины. Но каждый должен понимать, что он может быть единственным генетическим близнецом для человека в беде, и от него зависит чья-то жизнь, — отметила Елизавета Бражник.

В первый же день акции только в одном Тайшете почти 200 человек вступили в регистр доноров. И по всей Сибири люди продолжают приходить в лаборатории. Возможно, кто-то из них сможет спасти жизнь маленькой девочке.