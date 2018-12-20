Другими глазами: прозревший енот проводит время за просмотром телевизора

СЕГОДНЯ 07:58 2018-12-20T08:03:32+03:00

Енот Лиза в сентябре перенесла сложную операцию по замене хрусталика, а теперь с интересом смотрит телевизор

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В Новосибирске ветеринары вернули зрение еноту Лизе — теперь она с удовольствием проводит время за просмотром телевизионных программ.

— Енот Лиза, которой доктор сделал сложную операцию по замене хрусталика уже смотрит телевизор, — поделилась видео хозяйка животного. Умиляющий ролик опубликовали в группе ветеринарной клиники БЭСТ, где и помогли вернуть зрение ослепшему еноту.

На видео Лиза с интересом смотрит телевизор и даже привстает на задние лапки, чтобы лучше разглядеть картинку на экране.

Напомним, в сентябре этого года Енот Лиза попала на стол к новосибирским хирургам, ей поставили диагноз — двухсторонняя катаракта и провели замену хрусталика глаза. Пораженный хрусталик врачи заменили на искусственный.