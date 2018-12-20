2018-12-20T08:10:43+03:00
Общество

Травили тараканов, а отравили людей: жильцы дома задыхаются после дезинфекции в «Марии-РА»

Едкий запах дихлофоса вызвал у жильцов дома, в котором находится магазин, кашель и головокружение
Надежда ЯРКОВА
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В магазире, который находится в жилом доме, решили потравить тараканов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".В магазире, который находится в жилом доме, решили потравить тараканов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Ночью в магазине «Мария-РА», который расположен в доме по улице Громова, 7, травили тараканов, но работы по дезинфекции не согласовали с жильцами дома.

— На втором этаже, который находится над магазином, и в подъезде №1 распространился стойкий едкий запах дихлофоса. Спать было невозможно, открывали форточки, но это не помогало. Запах вызывал острый кашель, слезы и головокружение, — рассказал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

Жильцы вызвали полицию, которая приехала через час, когда работы закончились. Работники сели в авто и уехали, закрыв плотно все двери.

— А мы остались ночевать в ядовитом угаре. У всех дети, окна не открыть из-за мороза. До сих пор в данной ситуации никто не разобрался. Полиция и участковый молчат, МЧС и газовая служба говорят, что это не их случай. И непонятно, куда обращаться, — добавила жительница одной из квартир на Громова.

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