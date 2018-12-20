Влетела в столб: фура оборвала провода, парализовав движение транспорта в Кировском районе

СЕГОДНЯ 05:44 2018-12-20T08:05:59+03:00

Сегодня утром в Кировском районе фура снесла столб, тем самым парализовав движение троллейбусов и трамваев

Изменить размер текста: A A

Авария случилась утром в четверг, 20 декабря, в районе Горбатого моста: большегруз снес столб, оборвав провода и остановив движение общественного транспорта.

— На улице Сибиряков-Гвардейцев в районе Горбатого моста водитель фуры снес опору освещения, в результате чего оказались оборваны троллейбусные и трамвайные провода, а столб частично перекрыл проезжую часть, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Из-за аварии оказалось полностью остановлено движение троллейбусов и трамваев на этом участке.

— Троллейбусы тягачом по одному буксируют до площади Ефремова, пробка бешеная, — пишет очевидец.

На месте работают инспекторы ГИБДД, причины ДТП устанавливаются. Водителей просят выбирать пути объезда.