Влетела в столб: фура оборвала провода, парализовав движение транспорта в Кировском районе
Авария случилась утром в четверг, 20 декабря, в районе Горбатого моста: большегруз снес столб, оборвав провода и остановив движение общественного транспорта.
— На улице Сибиряков-Гвардейцев в районе Горбатого моста водитель фуры снес опору освещения, в результате чего оказались оборваны троллейбусные и трамвайные провода, а столб частично перекрыл проезжую часть, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Из-за аварии оказалось полностью остановлено движение троллейбусов и трамваев на этом участке.
— Троллейбусы тягачом по одному буксируют до площади Ефремова, пробка бешеная, — пишет очевидец.
На месте работают инспекторы ГИБДД, причины ДТП устанавливаются. Водителей просят выбирать пути объезда.
Водитель фуры снес столб, оборвав провода.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»