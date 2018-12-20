2018-12-20T08:07:08+03:00
Общество

Отделался условным сроком: экс-полицейский продавал «красивые» номера на машины и попался на взятке

В Новосибирске экс-полицейскому вынесли приговор за получение взяток
Надежда ЯРКОВА
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Автоинспектор продавал водителям "красивые" номера на машины.Автоинспектор продавал водителям "красивые" номера на машины.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В среду, 19 декабря, Железнодорожный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего бывшего сотрудника МВД России Александра Кантарева. Он признан виновным в 13 эпизодах получения должностным лицом через посредника взятки, а также в покушении на получение взятки за незаконные действия.

— Стало известно, что инспектор отдела технического контроля и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД Кантарев в течение 2016 года не раз получал деньги за разглашение сведений, известных ему благодаря его служебным обязанностям. За взятку от 13 до 20 тысяч рублей он выдавал новосибирцам сведения о месте выдачи «красивого» автомобильного номера, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Суд приговорил экс-полицейского к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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