2018-12-20T03:57:42+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 20 декабря похолодает до минус 19 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 20 декабря
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в город пришло резкое похолодание до минус 19 градусов.Сегодня в город пришло резкое похолодание до минус 19 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе ожидается резкое похолодание, так дневная температура опустится до минус 19 градусов.

— В четверг, 20 декабря в Новосибирске будет облачная погода с прояснением, ночью снег, метель, днем также местами небольшой снег. На дорогах снежные заносы, гололедица. Температура днем будет минус 17-19 градусов, к ночи похолодает до минус 23-25 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, метели, ночью по востоку местами умеренный снег, при прояснениях изморозь. На дорогах снежные заносы и гололед. Дневная температура будет минус 17-22 градусов, местами возможно понижение до минус 27 градусов. Ночная будет в пределах минус 21-26 градусов, при прояснениях до минус 32 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня, несмотря на резкое похолодание, небольшой снег. Температура днем составит минус 16 градусов, к ночи опустится до минус 26 градусов. Такая погода продержится до конца недели, со следующей в город придет похолодание до минус 29 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вне закона: под Новосибирском нашли цех, в котором незаконно работали два десятка мигрантов
Холодно, как в Арктике: накануне Нового года в Новосибирск придут 35-градусные морозы
Обманул мэрию: чиновник получил условный срок за махинацию с квартирой в аварийном доме
Смертельный «Фокус»: переходившая дорогу вне «зебры» женщина погибла под колесами иномарки
Одни дома: в Новосибирске испуганные пожаром дети выпрыгнули из окна четвертого этажа
Владимир Путин рассказал, почему научные амбиции проекта «Академогородок 2.0» не разобьются о быт
Тихое место: во двор дома в центре города сваливают грязный снег
Страсти на старости: новосибирская пенсионерка в порыве ревности зарезала своего возлюбленного
Голубые волосы раздора: в скандальной школе, где девочку выгнали из-за цвета волос, ущемляли права учеников
«Свинья за рулем»: в прославившемся необычными скульптурами дворе Новосибирска появились новые обитатели
Донор — найдись: для больной раком малышки ищут генетического близнеца
Новоселья не будет: продажи квартир в новостройках временно остановили из-за проблем со страховщиком
Другими глазами: прозревший енот проводит время за просмотром телевизора
Травили тараканов, а отравили людей: жильцы дома задыхаются после дезинфекции в «Марии-РА»
Влетела в столб: фура оборвала провода, парализовав движение транспорта в Кировском районе
Отделался условным сроком: экс-полицейский продавал «красивые» номера на машины и попался на взятке
В золоте и на каблуках: девушки в купальниках показали нескромный танец в ДКЖ
На что он смотрит: фотограф нашел в зоопарке копию Короля Льва
Сердитый няшка: косоглазый манул умиляет интернет
Матери сержанта, погибшего на Кавказе, вручили медаль «За отвагу»