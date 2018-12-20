Погода на день в Новосибирске: 20 декабря похолодает до минус 19 градусов

СЕГОДНЯ 03:57 2018-12-20T03:57:42+03:00

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Сегодня в городе ожидается резкое похолодание, так дневная температура опустится до минус 19 градусов.

— В четверг, 20 декабря в Новосибирске будет облачная погода с прояснением, ночью снег, метель, днем также местами небольшой снег. На дорогах снежные заносы, гололедица. Температура днем будет минус 17-19 градусов, к ночи похолодает до минус 23-25 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, метели, ночью по востоку местами умеренный снег, при прояснениях изморозь. На дорогах снежные заносы и гололед. Дневная температура будет минус 17-22 градусов, местами возможно понижение до минус 27 градусов. Ночная будет в пределах минус 21-26 градусов, при прояснениях до минус 32 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня, несмотря на резкое похолодание, небольшой снег. Температура днем составит минус 16 градусов, к ночи опустится до минус 26 градусов. Такая погода продержится до конца недели, со следующей в город придет похолодание до минус 29 градусов.