В золоте и на каблуках: девушки в купальниках показали нескромный танец в ДКЖ

19 Дек. 15:57 2018-12-19T18:36:04+03:00

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18 декабря в ДКЖ прошел, пожалуй, самый яркий концерт этого года: на сцене выступали педагоги и ученики Fraules dance centre, которым руководит звезда тверка Елена Яткина.

- К отчетному концерту мы готовились с сентября: участвовали практически все мои ученики, так что это было непросто, - признается Елена. – Спасибо родным и друзьям моих воспитанников: все они пришли нас поддержать.

Главным подарком для поклонников стал танец девушек на песню Beyonce «Yonce». Напомним, новосибирская танцовщица и ее ученицы стали настоящими звездами Youtube, когда в прошлом году 31 декабря выложили свой танец под эту музыку. Откровенный ролик девушек в золотых купальниках настолько понравился пользователям соцсетей, что он набрал 2,3 миллиона просмотров.

- Подписчики писали мне, что хотят посмотреть номер вживую, и мы решили показать его на отчетном концерте, - рассказывает Елена. – Да и у меня самой этот номер один из любимых, потому что мне нравится творчество Beyonce! Мечтаю, что когда-нибудь буду ее хореографом!

Правда, на сцене ДКЖ были не все танцовщицы из ролика: к примеру, некоторые переехали из Новосибирска. Так что состав участниц немного поменялся.

Кстати, чтобы не смущать маленьких учениц из танцевальной школы Елены, которые выступали в начале концерта, их перед взрослым блоком уже увели из зала.