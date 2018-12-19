На что он смотрит: фотограф нашел в зоопарке копию Короля Льва
Красивый кадр в Новосибирском зоопарке сделал фотограф Виктор Шпаков. На карточке запечатлен лев по кличке Сэм, он сосредоточенно смотрит в одну точку. Виктор рассказал, чем же так заворожен хищник.
— Сэм смотрит на лошадь. А льва у клетки я не караулил — повезло, проходил мимо и сфотографировал.
Лошадь из конного клуба при зоопарке мерной походкой шла по тропинке. Бояться ей нечего, умное животное понимает: лев хоть и хищник, но заперт в клетке.
Фотокарточка уже привлекла внимание людей в сети, Новосибирский зоопарк разместил снимок на своей странице. Подписчики ставят лайки, называют льва королем и сравнивают его с Муфасой, одним из главных персонажей известного мультфильма «Король лев».
В Новосибирском зоопарке за последние полвека родилось 80 львят. На кадре запечатлен молодой лев Сэм, он живет в отдельном вольере рядом со своими родителями Нятой и Зевсом.
Не так давно зоопарк снял небольшое видео о том, как Сэм играет с подвешенной коробкой.