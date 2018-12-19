Сердитый няшка: косоглазый манул умиляет интернет

19 Дек. 14:45 2018-12-19T14:45:17+03:00

Дикий кот, похоже, устал от внимания фотографов или у него просто не было настроения

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Зимой в Новосибирском зоопарке посетителям реже показываются его обитатели. Видимо, устав от внимания гостей и фотографов, манулы решили отдыхать в домиках, а возможно главная причина — это снег и прохладная погода.

— Людей мало, манулов не видно, только этот был. Ветки мешали фотографировать нормально, — рассказала «КП»-Новосибирск» Анна Новикова, частая гостья Новосибирского зоопарка. — Когда наводила фотоаппарат, он смотрел испуганно.

Несмотря на это, снимки получились умилительные!

У манулов из Новосибирского зоопарка множество поклонников среди сибиряков, а в этом году горожане с удовольствием наблюдали за родившимися манулятами, которых в итоге воспитывала домашняя кошка. Пользователи соцсетей умилялись их играм, шалостям и проделкам. На глазах новосибирцев они учились охотиться, а когда выросли показали своенравный характер.