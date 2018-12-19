Матери сержанта, погибшего на Кавказе, вручили медаль «За отвагу»

19 Дек. 13:52 2018-12-19T14:08:54+03:00

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В среду, 19 декабря, командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов передал медаль «За отвагу» матери погибшего сержанта Вадима Арысланова.

- 7 августа 2018 года сержант вместе со своей группой отправился из базового лагеря альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги» на пик Пушкина, - рассказывают в Сибирском округе Росгвардии. - Маршрут пролегал по южной стене пика Пушкина, и был непростым: на нем были и скальные, и ледяные, и снежные участки местности.

При ухудшении погоды солдаты должны были возвращаться, и руководитель группы принял решение прекратить восхождение. Но в 15.00 они не вышли на связь.

- В ходе поисковых мероприятий были обнаружены тела военнослужащих альпинисткой группы под снежным покровом на глубине 1,5 метров, - продолжают в Сибирском округе Росгвардии. - Похоронили сержанта на родине, в Ключевском районе Алтайского края.