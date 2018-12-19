2018-12-19T13:14:50+03:00
Общество

«Бегаю голым, в одежде лезу в ванну»: Элджей выпустил новую песню, в которой больше десяти матов

Фанаты на новый трек новосибирского рэпера отреагировали вяло
Надежда ЯРКОВА
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Элджей выпустил новый трек, но фанатов он не "зацепил". Фото: предоставлено организаторами LiveFest.Элджей выпустил новый трек, но фанатов он не "зацепил". Фото: предоставлено организаторами LiveFest.
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Скандальный рэпер из Новосибирска Элджей выпустил совместный с молодым исполнителем Коста Лакоста новый трек «Sosedi». Новая песня появилась в интернете. Как и в других песнях, в ней есть строчки и про наркотики, и про маты. «На винтажном adidas’e я лечу по платной трассе, заметая полосы соточкой баксов», «Бегаю голым, в одежде лезу в ванну» — это лишь немногие строки из песни, где мат отсутствует.

При этом фанаты Элджея приняли новый трек без восторга. Комментариев не так уж и много, и они не выглядят подбадривающими для певца:

— Да, Элджей уже не тот, — отмечает один.

— Вату сделали, — пишет второй.

— Так себе, — добавляет третий.

24-летний хип-хоп исполнитель под псевдонимом Элджей, чье лицо и руки украшают наколки, а зрачки скрывают белые линзы, родом из Новосибирска. Настоящее имя — Алексей Узенюк. Его трек «Розовое вино» стал самым популярным в 2017 году, по мнению пользователей социальной сети «ВКонтакте», за год песню прослушали более 200 миллионов раз. В декабре прошлого года Элджей открыл собственный лейбл, в рамках которого начал работать с одесской группой «Черное кино», а также выпустил сингл «Минимал».

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