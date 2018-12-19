2018-12-19T12:02:58+03:00
Общество

Лосины «Широкая кость»: толстушка в обтягивающих штанах рассмешила пассажиров метро

Сибиряки в соцсетях шутят над «модным» образом девушки
Татьяна СОЛОВОВА
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Фото девушки выложили в паблике «Мода Новосибирского Метро».Фото девушки выложили в паблике «Мода Новосибирского Метро».
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Фото полной девушки в лосинах появилось в группе «Мода Новосибирского Метро». Образ толстушки рассмешил подписчиков, и они начали шутить в комментариях под постом со снимком пышки кто во что горазд.

- Лосины от 50 размера «Широкая кость», - смеются одни.

- Эм... Мода, что ты делаешь, - недоумевают вторые.

- Меня аж передёрнуло, - признаются третьи.

- Титаны среди нас, - веселятся четвертые.

- Полтора места заняла, непорядок, - юморят пятые.

Но есть и те, кому ироничные комментарии о толстушки не пришлись по душе и кто за девушку вступился:

- Вы такие злые, - пытаются они вразумить шутников.

Нашлись и те, кто похвалил девушку за выбор модных аксессуаров: к примеру, заметили они оригинальную сумку толстушки.

- Отличная сумка, - поддержали они девушку и похвалили ее за необычный выбор привычного женского аксессуара.

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