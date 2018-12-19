Лосины «Широкая кость»: толстушка в обтягивающих штанах рассмешила пассажиров метро
Фото полной девушки в лосинах появилось в группе «Мода Новосибирского Метро». Образ толстушки рассмешил подписчиков, и они начали шутить в комментариях под постом со снимком пышки кто во что горазд.
- Лосины от 50 размера «Широкая кость», - смеются одни.
- Эм... Мода, что ты делаешь, - недоумевают вторые.
- Меня аж передёрнуло, - признаются третьи.
- Титаны среди нас, - веселятся четвертые.
- Полтора места заняла, непорядок, - юморят пятые.
Но есть и те, кому ироничные комментарии о толстушки не пришлись по душе и кто за девушку вступился:
- Вы такие злые, - пытаются они вразумить шутников.
Нашлись и те, кто похвалил девушку за выбор модных аксессуаров: к примеру, заметили они оригинальную сумку толстушки.
- Отличная сумка, - поддержали они девушку и похвалили ее за необычный выбор привычного женского аксессуара.