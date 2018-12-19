2018-12-19T11:51:48+03:00
Дом. Семья

Мамы-обезьянки: в новосибирском зоопарке у капуцинов родилась двойня

В новосибирском зоопарке к концу года разродились сразу несколько видов приматов, а у одной из самок родилась двойня
Надежда ЯРКОВА
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Мамы повсюду таскают своих детей на себе. Фото: новосибирский зоопарк.Мамы повсюду таскают своих детей на себе. Фото: новосибирский зоопарк.
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Так, в новосибирском зоопарке появился детеныш у яванских лангуров. Малыш красивой расцветки — ярко оранжевый, словно апельсин. При этом отмечают, что яванские лангуры редко содержатся в зоопарках, и еще реже размножается. Наш зоопарк является единственным в России, где можно увидеть детенышей этого вида.

— Малыш постоянно, и днем и ночью рядом с мамой. Он крепко держится за мамину шерсть, а иногда самка сама заботливо придерживает его. Пока пол детеныша неизвестен, определим его позже, когда детеныш подрастет, и мать разрешит его осмотреть, — рассказала заведующая отделом тропических животных и приматов Юлия Коновалова.

В семействе бурых капуцинов мамами стали сразу две самки. Причем одна из них родила двойню, что редкость для данного вида. Одного из двойняшек решили забрать на искусственное вскармливание, а второго оставили маме.

В зоопарке сразу несколько видов приматов обзавелись потомством. Фото: новосибирский зоопарк.

В зоопарке сразу несколько видов приматов обзавелись потомством. Фото: новосибирский зоопарк.

— Бурые капуцины к своим детенышам все хорошо относятся и носят малышей на себе. Кормящие мамочки сейчас получают больше корма, но на их порцию никто не претендует, — отметили в зоопарке.

Также родительскими заботами сейчас заняты эдиповы тамарины, императорские тамарины, краснорукие тамарины, львиные тамарины, краснобрюхие тамарины и обыкновенные игрунки. У всех этих видов подрастают малыши.

Обезьянки очень заботливые родители. Фото: новосибирский зоопарк.

Обезьянки очень заботливые родители. Фото: новосибирский зоопарк.

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