Отказано: следователи не стали заводить уголовное дело на экс-главу новосибирской УГИБДД Штельмаха

19 Дек. 11:09 2018-12-19T17:59:53+03:00

В отношении Сергея Штельмаха, которого уволили из органов за «проступок», не стали возбуждать дело

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Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении экс-начальника Госавтоинспекции Новосибирской области Сергея Штельмаха.

— Принято решении об отказе в возбуждении уголовного дела, — подтвердил «КП»- Новосибирск» старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

«Штельмах такого не заслужил» - автообщественник прокомментировал увольнение главы новосибирского УГИББД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Напомним, что Сергея Штельмаха уволил Министр МВД России. В формулировке звучало: «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Штельмаха подозревали в выдаче так называемых «непроверяшек».

- Формулировка, с которой был уволен Штельмах, блокирует для него дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. С такой формулировкой в государственных органах он не сможет устроиться, к сожалению, нигде. Такой формулировки он, безусловно, не заслужил, - заявлял на Радио "Комсомольская правда" общественник Алексей Носов.

Добавим, что уволенный офицер даже написал судебный иск к Министерству внутренних дел и был намерен вернуться на службу, но сам в суд так и не явился.

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