2018-12-19T10:37:09+03:00
Общество

Дронам здесь не место: новосибирцу запретили запускать беспилотники в центре Новосибирска

Новосибирец использовал дроны для полетов в Центральном районе города
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцу запретили полеты беспилотника без специальных разрешений.Новосибирцу запретили полеты беспилотника без специальных разрешений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новосибирский районный суд запретил новосибирцу устраивать незаконные полеты беспилотных летательных дронов в центре города. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Новосибирец дважды в этом году привлекался транспортной прокуратурой к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. Но, несмотря на запрет, делать это он не прекратил, и прокуратура обратилась с иском в суд, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Районный суд удовлетворил иск транспортного прокурора к местному жителю и запретил ему проводить полеты дронов без предоставления плана полета, а также без разрешения органов управления воздушным движением и органов местного самоуправления.

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