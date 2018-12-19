2018-12-19T10:06:44+03:00
Происшествия

Опасные связи: интернет-знакомый отобрал у новосибирца внедорожник и требовал 200 тысяч за его возврат

Мужчина специально познакомился с «жертвой» в интернете, чтобы позже вымогать у него деньги
Надежда ЯРКОВА
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Агрессивный сибиряк познакомился в интернете с мужчиной, а после забрал у него дорогой внедорожник.Агрессивный сибиряк познакомился в интернете с мужчиной, а после забрал у него дорогой внедорожник.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении 30-летнего мужчины: он обвиняется в вымогательстве и шантаже.

— Мужчина с несколькими знакомыми придумал легкий способ заработка. Со своей «жертвой» он познакомился в интернете. На встрече он избил мужчину, и угрожая предметом, похожим на травматический пистолет «Оса», злоумышленники отобрали у сибиряка внедорожник «Митцубиси Паджеро». Общий материальный ущерб составил 1, 2 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Шантажисты пообещали вернуть потерпевшему его машину, если он заплатит им 200 тысяч рублей. Испуганный мужчина поверил им, перечислив деньги на счет обвиняемого. После чего они благополучно скрылись с деньгами.

— Полицейским удалось установить одного из шантажистов, которого на очной ставке узнал потерпевший. Сам обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению, утверждая, что потерпевший сибиряк просто должен был ему денег. Однако следователи нашли достаточно доказательств его причастности и виновности, — отметили в ведомстве.

Также следователи нашли и похищенный внедорожник, который был возвращен владельцу.

— Мужчина обвиняется по статьям: разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере и мошенничество группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Новосибирска.

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