Снегурочка – огонь: девушка устроила необычную новогоднюю фотосессию

19 Дек. 09:43 2018-12-19T09:43:35+03:00

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Надежда Зайцева занималась спортом с раннего в детства: правда, это были танцы и легкая атлетика. А вот в 23 года девушка всерьез увлеклась акробатикой, и в 2017 году освоила воздушные полотна. Именно с ними девушка устроила необычную новогоднюю фотосессию: она в откровенном наряде повисла на белоснежных полотнах на фоне елки. Этот кадр фотограф Михаил Решетников разместил в Инстаграме:

- Если честно, это был экспромт: Михаил Решетников предложил испытать полотна в его новой студии, и я согласилась помочь, - рассказывает Надежда. – Так что этот кадр получился абсолютно случайно.

- А наряд для образа Снегурочки специально подбирали?

- Если честно, даже не задумывалась, что похожа на Снегурочку, - признается Надежда. – Но если мне удалось передать воздушность, новогоднее настроение, то я рада!

Подписчики Михаила Решетника от образа Надежды в восторге:

- Ух ты, классный кадр, - восхищаются они.