2018-12-19T08:54:40+03:00
Происшествия

Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП на трассе: один погиб и двое травмированы
Надежда ЯРКОВА
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Под Новосибирском водитель грузовика устроил ДТП с двумя машинами.Под Новосибирском водитель грузовика устроил ДТП с двумя машинами.Фото: Ольга Крыльцова
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Авария случилась во вторник, 18 декабря в 18:00 в Черепановском районе на 127-м километре трассы Р-256 «Новосибирск — Ташанта», в лобовом ДТП сошлись грузовик и «Газель».

— 58-летний житель Барнаула за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Газель» и Mazda5. В результате ДТП 35-летний водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте, а водитель грузовика госпитализирован в больницу с тяжелой травмой головы. Также пострадала 24-летняя женщина- водитель «Мазды» — у нее диагностирован ушиб грудной клетки, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства и причины дорожной аварии. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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