Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
Авария случилась во вторник, 18 декабря в 18:00 в Черепановском районе на 127-м километре трассы Р-256 «Новосибирск — Ташанта», в лобовом ДТП сошлись грузовик и «Газель».
— 58-летний житель Барнаула за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Газель» и Mazda5. В результате ДТП 35-летний водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте, а водитель грузовика госпитализирован в больницу с тяжелой травмой головы. Также пострадала 24-летняя женщина- водитель «Мазды» — у нее диагностирован ушиб грудной клетки, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства и причины дорожной аварии. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.