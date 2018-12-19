Блогеры решили «накурить» Жигули и «напоить» водкой BMW

19 Дек. 08:36 2018-12-19T18:18:48+03:00

Новосибирские блогеры накурили и напоили автомобили. Стоп-кадр с видео на канале "Гараж 54" на YouTube.

Креативные блогеры из проекта «Гараж 54» решили «накурить» «Жигули», поместив в мотор 150 пачек «Примы» и залили в бензобак «немца» водку

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Снова YouTube—проект «Гараж 54» удивляет своих подписчиков необычными идеями обращения с авто. В этот раз они решили посмотреть, что будет, если раскурить мотор сигаретами и проехались на BMW, заправленном водкой.

Блогеры взяли обычное оцинкованное ведро, сделали в нем отверстия, подобие фильтра из сетки, и утрамбовали в него 3000 сигарет без фильтра, то есть 50 пачек «Примы». После чего вынули аккумулятор, поставили эту конструкцию в мотор и прикурили сигареты.

Из дымовой трубы повалил густой дым. При этом «Жигули» глохли несколько раз, а дым пошел даже из корбюратора.

— Эксперимент прошел на ура, эти моторы на «Жигулях» могут курить по три тысячи сигарет зараз, — подытожили свой эксперимент новосибирские блогеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/682889" frameborder="0"></iframe> Блогеры напоили водкой "БМВ"..

Также креативщики напоили немецкую «БМВ» водкой. Они смешали водку, чистый спирт и бензин, и залили эту «горючую» смесь в бензобак. И машина завелась! Правда, с трудом и при помощи «толкача». Ну а что вы хотели? Когда человек выпьет, то тоже неповоротлив...