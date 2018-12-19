2018-12-19T18:18:48+03:00
Общество

Блогеры решили «накурить» Жигули и «напоить» водкой BMW

Креативные блогеры из проекта «Гараж 54» решили «накурить» «Жигули», поместив в мотор 150 пачек «Примы» и залили в бензобак «немца» водку
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирские блогеры накурили и напоили автомобили. Стоп-кадр с видео на канале "Гараж 54" на YouTube.Новосибирские блогеры накурили и напоили автомобили. Стоп-кадр с видео на канале "Гараж 54" на YouTube.
Изменить размер текста:

Снова YouTube—проект «Гараж 54» удивляет своих подписчиков необычными идеями обращения с авто. В этот раз они решили посмотреть, что будет, если раскурить мотор сигаретами и проехались на BMW, заправленном водкой.

Блогеры взяли обычное оцинкованное ведро, сделали в нем отверстия, подобие фильтра из сетки, и утрамбовали в него 3000 сигарет без фильтра, то есть 50 пачек «Примы». После чего вынули аккумулятор, поставили эту конструкцию в мотор и прикурили сигареты.

Из дымовой трубы повалил густой дым. При этом «Жигули» глохли несколько раз, а дым пошел даже из корбюратора.

— Эксперимент прошел на ура, эти моторы на «Жигулях» могут курить по три тысячи сигарет зараз, — подытожили свой эксперимент новосибирские блогеры.

Блогеры напоили водкой "БМВ"..

Также креативщики напоили немецкую «БМВ» водкой. Они смешали водку, чистый спирт и бензин, и залили эту «горючую» смесь в бензобак. И машина завелась! Правда, с трудом и при помощи «толкача». Ну а что вы хотели? Когда человек выпьет, то тоже неповоротлив...

Накурили "Жигули"..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на день в Новосибирске: 20 декабря похолодает до минус 19 градусов
В золоте и на каблуках: девушки в купальниках показали нескромный танец в ДКЖ
На что он смотрит: фотограф нашел в зоопарке копию Короля Льва
Сердитый няшка: косоглазый манул умиляет интернет
Матери сержанта, погибшего на Кавказе, вручили медаль «За отвагу»
«Бегаю голым, в одежде лезу в ванну»: Элджей выпустил новую песню, в которой больше десяти матов
Лосины «Широкая кость»: толстушка в обтягивающих штанах рассмешила пассажиров метро
Мамы-обезьянки: в новосибирском зоопарке у капуцинов родилась двойня
Отказано: следователи не стали заводить уголовное дело на экс-главу новосибирской УГИБДД Штельмаха
Дронам здесь не место: новосибирцу запретили запускать беспилотники в центре Новосибирска
Опасные связи: интернет-знакомый отобрал у новосибирца внедорожник и требовал 200 тысяч за его возврат
Снегурочка – огонь: девушка устроила необычную новогоднюю фотосессию
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города