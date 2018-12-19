2018-12-19T05:47:50+03:00
Общество

Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков

Мужчина объяснил, что заказывал запрещенные вещества для личного использования
Надежда ЯРКОВА
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Мужчине грозит суд за контабанду запрещенных веществ.Мужчине грозит суд за контабанду запрещенных веществ.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего сибиряка. Он обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ.

— Полиции стало известно о том, что мужчина занимается доставкой из Белоруссии анаболических стероидов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества. Очередную партию он должен был получить в одном из отделений почты в Новосибирске 11 сентября текущего года. Мужчина был задержан сразу после получения посылки с анаболическими стероидами,- рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Во время личного досмотра у него нашли анаболические стероиды, содержащие в своем составе три вида сильнодействующих веществ. Общая масса стероидов составила более 40 граммов.

— Мужчина знал о том, что без рецептов этих препаратов в аптеках не купить и знал о запрете их ввоза, однако заказывал их через интернет-магазин из Республики Беларусь. Он пояснил, что покупал их для личного употребления, для восстановления связок и мышц после тяжелых физических нагрузок в тренажерном зале, — добавили в ведомстве.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал. Теперь уголовное дело по существу рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.

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