Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года

19 Дек. 04:58 2018-12-19T04:58:51+03:00

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Мэр Новосибирска подвел итоги года в эфире Радио «Комсомольская правда». На вопрос о главных для города событиях он ответил следующее:

- На мой взгляд, самое важное событие именно с точки зрения Новосибирска - это юбилей Новосибирска. Напоминаю, заканчивается год 125-летия Новосибирска, который мы праздновали все вместе. Много дел сделано самими новосибирцами. Очень важно, что именно в этом году мы приняли решение строить новый Ледовый дворец, готовиться к проведению Чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Это - суперважное событие. Ну, и уходящий год - это год столетия комсомола и юбилея «Комсомолки». Мы праздновали вместе и, мне кажется, это тоже важно для всех нас.