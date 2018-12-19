2018-12-19T03:48:10+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 19 декабря
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня возможно усиление ветра до 17 метров в секунду.Сегодня возможно усиление ветра до 17 метров в секунду.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе еще сохранится умеренно морозная погода, возможно усиление ветра.

— В среду, 19 декабря в Новосибирске ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, днем местами умеренный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица. Температура днем будет минус 7-9 градусов, к ночи опустится до минус 10-12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду и порывами до 17 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, ночью и днем в отдельных районах небольшой снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололед. Дневная температура составит минус 7-12 градусов, к ночи станет холоднее до минус 9-14 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 20 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня еще умеренные морозы, так днем будет минус 9 градусов, к ночи температура опустится до минус 15 градусов. В последующие дни в городе ожидается усиление морозов, к выходным дневная температура опустится до минус 24 градусов.

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