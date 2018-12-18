Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год

18 Дек. 19:39 2018-12-18T19:39:24+03:00

Все девушки мучаются вопросом: какое платье надеть на Новый год, чтобы понравиться хозяйке наступающего года – Свинье. Ответы на этот вопрос вы найдете в нашем материале.

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Новосибирский астролог Елена Альмах посоветовала, какое платье надеть на Новый год, чтобы угодить весьма привередливой хозяйке наступающего года – Свинье. Как оказалось, главный тренд праздничной вечеринки – природные оттенки.

- Поскольку наступает год деревянной Свиньи, то все цвета должны быть приближены к природе: подойдут зеленый, бежевый, коричневый, горчичный, - перечисляет астролог.

Но есть и еще два цвета, которые тоже подойдут для праздника и понравятся Свинье: это фиолетовый и сиреневый. А вот одежду всех других оотенков надевать нежелательно: вы же не хотите огорчить хозяйку наступающего года?

А вот с украшениями нужно быть аккуратнее:

- Свинья больше склонна к серебру, и при этом камень должен быть натуральным и желтого цвета. К примеру, тигровый глаз, - советует Елена Альмах.