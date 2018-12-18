«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек

18 Дек. 15:38 2018-12-18T15:40:27+03:00

Пожар на улице Курчатова чуть не унес жизни жителей многоэтажки

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В Новосибирске пожарные потушили огонь на в квартире на улице Курчатова. Пожар начался во вторник в пятом часу вечера. Из квартиры на первом этаже валил дым.

— В первую очередь горящую квартиру проверили на наличие людей, — сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. — Разведку проводили газодымозащитники, которые проникли в задымленный подъезд и по лестницам эвакуировали шесть человек.

Сложнее всего было эвакуировать пенсионерку со второго этажа, который уже заволокло дымом.

— Пожилую женщину эвакуировали при помощи спасустройства — дыхательного капюшона, предназначенного для защиты от угарного газа, — добавляют в ГУ МЧС.

Всего на пожаре работало 12 спасателей. Площадь, поврежденная огнем, составила около 10 квадратных метров. Причина ЧП пока не ясна.