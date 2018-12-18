2018-12-18T15:11:57+03:00
Общество

«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек

Девушки тренировались 1,5 месяца, чтобы записать этот ролик
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибирячки готовились, чтобы снять видео, больше месяца. Фото: https://www.instagram.com/paradizedance.nsk/Сибирячки готовились, чтобы снять видео, больше месяца. Фото: https://www.instagram.com/paradizedance.nsk/
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Яна Савицкая преподает танцы уже четыре года, и этой осенью набрала новую группу. Подготовка у девушек, решивших тренироваться, была абсолютно разной:

- Кто-то из них даже в детстве не танцевал, а в 34 года решил попробовать, - рассказывает Яна. – Тренировались мы по два раза в неделю в течение 1,5 месяцев: конечно, это не так много. Но девушки за это время сделали успехи, выполняли все домашние задания, которые я им давала, и я ими очень горжусь!

Сам ролик девушки снимали в новосибирской фотостудии:

- На съемки у нас ушло около часа, - говорит Яна.

В своем Инстаграме получившийся ролик девушка подписала очень трогательно: «Вот они, мои красоточки. С дебютом вас. Для первого раза по-моему неплохо».

Подписчики Яны девушек поддержали:

- Очень круто получилось, - хвалят они сибирячку и ее смелых учениц.

Танцовщицы сняли видео не для стесняшек.

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