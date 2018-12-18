«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
Яна Савицкая преподает танцы уже четыре года, и этой осенью набрала новую группу. Подготовка у девушек, решивших тренироваться, была абсолютно разной:
- Кто-то из них даже в детстве не танцевал, а в 34 года решил попробовать, - рассказывает Яна. – Тренировались мы по два раза в неделю в течение 1,5 месяцев: конечно, это не так много. Но девушки за это время сделали успехи, выполняли все домашние задания, которые я им давала, и я ими очень горжусь!
Сам ролик девушки снимали в новосибирской фотостудии:
- На съемки у нас ушло около часа, - говорит Яна.
В своем Инстаграме получившийся ролик девушка подписала очень трогательно: «Вот они, мои красоточки. С дебютом вас. Для первого раза по-моему неплохо».
Подписчики Яны девушек поддержали:
- Очень круто получилось, - хвалят они сибирячку и ее смелых учениц.
Танцовщицы сняли видео не для стесняшек.