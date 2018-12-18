2018-12-18T14:08:07+03:00
Происшествия

«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины

Конфликт произошел на улице Титова, но никто из пострадавших не написал заявление
Виктория МИНАЕВА
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Фото: ЧП Новосибирск \ https://vk.com/chp54Фото: ЧП Новосибирск \ https://vk.com/chp54
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Новосибирские полицейские ищут очевидцев и пострадавших в конфликте на улице Титова. Ролик, на котором видно, как из машины раздается стрельба по людям, опубликовал паблик «ЧП Новосибирск».

— Улица Титова — возле бывшего магазина «Восток». Ребята немного перепили и решили немного пострелять. После инцидента на месте работала полиция, — говорилось в описании к ролику.

На кадрах видно, как сначала идет потасовка между мужчинами. Потом один из участников драки садится в машину и уезжает. Автомобиль пытается догнать один из его оппонентов, в этот момент и раздается стрельба.

— Происшествие произошло в воскресенье вечером. Действительно, была драка между группами людей, а потом раздался хлопок, похожий на выстрел. Однако, никто в больницу за помощью или в полицию после этого инцидента не обратился. В любом случае мы проводим проверку, происшествие официально зарегистрировано, сейчас ищем очевидцев и пострадавших, — прокомментировали «КП» в ГУ МВД по Новосибирской области.

Потасовка со стрельбой на Титова.

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