«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города
Новосибирцы возмутились хамской парковке водителя внедорожника с «крутыми» номерами.
Владелец внедорожника Lexus LX 570, перегородил тротуар на Красном проспекте, у дома №37, чем крайне возмутил новосибирцев и помешал нормальному проходу пешеходам.
По словам одного из подписчиков группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», водитель этого автомобиля не в первый раз отличается подобной парковкой, а также хамским поведением.
— Он уже несколько раз так парковался на улице Романова, а один раз перекрыл там дорогу. На мое замечание, начал дерзить и угрожать, — добавил мужчина.
Фото припаркованной на тротуаре машины вызвало жаркие споры среди комментаторов. Вот что они пишут по этому поводу:
— Понторез очередной, — отмечает один.
— Ну и где эвакуаторы? — вопрошает второй.
— Да чем машина богаче, тем хозяева наглей народ, за людей не считают — так оно и есть, — отмечает третий.
— Гвоздь по бочине решает проблему в голове этого хама, — советует четвертый.
— Три ААА все можно, — добавляет пятый.
— А эвакуаторы в это время со дворов да инвалидных мест машины таскают...- замечает шестой.