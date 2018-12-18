2018-12-18T12:42:44+03:00
Общество

«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города

На Красном проспекте водитель внедорожника припарковался на тротуаре, не оставив прохода пешеходам
Надежда ЯРКОВА
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Водитель оставил внедорожник, перегородив проход по тротуару.Водитель оставил внедорожник, перегородив проход по тротуару.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новосибирцы возмутились хамской парковке водителя внедорожника с «крутыми» номерами.

Владелец внедорожника Lexus LX 570, перегородил тротуар на Красном проспекте, у дома №37, чем крайне возмутил новосибирцев и помешал нормальному проходу пешеходам.

По словам одного из подписчиков группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», водитель этого автомобиля не в первый раз отличается подобной парковкой, а также хамским поведением.

— Он уже несколько раз так парковался на улице Романова, а один раз перекрыл там дорогу. На мое замечание, начал дерзить и угрожать, — добавил мужчина.

Фото припаркованной на тротуаре машины вызвало жаркие споры среди комментаторов. Вот что они пишут по этому поводу:

— Понторез очередной, — отмечает один.

— Ну и где эвакуаторы? — вопрошает второй.

— Да чем машина богаче, тем хозяева наглей народ, за людей не считают — так оно и есть, — отмечает третий.

— Гвоздь по бочине решает проблему в голове этого хама, — советует четвертый.

— Три ААА все можно, — добавляет пятый.

— А эвакуаторы в это время со дворов да инвалидных мест машины таскают...- замечает шестой.

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