Занесло на снегу: на Бугринском мосту произошли сразу две аварии из-за неочищенных дорог

18 Дек. 12:22 2018-12-18T12:22:02+03:00

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Сегодня днем на Бугринском мосту в сторону улицы Ватутина из-за снега на проезжей части случилось две аварии.

— Женщина за рулем Toyota Matrix пыталась перестроиться в правый ряд, неожиданно ее занесло на неочищенной дороге, после чего иномарка протаранила забор и столкнулась с грузовиком. От удара с грузовым автомобилем «Тойоту» отбросило влево, где она столкнулась со «Шкодой», — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, в аварии никто не пострадал. А буквально в нескольких метрах от этой аварии, у отбойника против движения стоит еще одна иномарка, которую также занесло на снегу.

В авариях никто не пострадал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»