2018-12-18T12:06:36+03:00
Общество

Под прикрытием: сибирячка пыталась продать за границу оптику для создания оружия ночного видения

Теперь жительнице Новосибирска грозит до семи лет тюрьмы
Надежда ЯРКОВА
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Жительница Новосибирска пыталась продать за границу оптику для создания оружия.Жительница Новосибирска пыталась продать за границу оптику для создания оружия.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сибирячка попалась на попытке продать за границу оборудование для создания вооружения: таможня возбудила уголовное дело.

— Выяснилось, что 43-летняя жительница Новосибирска занималась незаконным перемещение товара под прикрытием. Являясь директором одной из новосибирских фирм, женщина попыталась отправить в одну из стран ближнего зарубежья партию электронно-оптических преобразователей, которые можно использовать в приборах ночного видения, состоящих на вооружении, — рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления, отметив, что экспорт этого оборудования без разрешения запрещен.

Она пыталась провести поставку через стороннюю российскую коммерческую организацию. При этом она воспользовалась тем, что руководитель этой фирмы не знал об ограничениях, действующих при экспорте электронно-оптических преобразователей. Но завершить сделку сибирячке не удалось. Сотрудники Сибирской оперативной таможни и ФСБ России, изъяли запрещенную партию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье — покушение на незаконное перемещение через Государственную границу РФ оборудования, которое может быть использовано при создании иного вооружения и иной военной техники.

— Теперь женщине за незаконный экспорт грозит до семи лет тюрьмы, — добавили в ведомстве.

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